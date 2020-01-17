Лайнер выкатился за ВПП при взлете в аэропорту Канзас-Сити

Сегодня в международном аэропорту города Канзас-Сити (штат Миссури, США) пассажирский авиалайнер компании Delta Air Lines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), - сообщает местный телеканал KMBC-9.

Инцидент произошел при взлете, предположительно, из-за обледенения полосы, - передает ТАСС.

Воздушная гавань города на время прекратила принимать и отправлять рейсы, - говорится в Twitter аэропорта.

Информации о пострадавших пока не поступало.