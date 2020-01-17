Виталий Минеев: в ударной технике Серроне не уступает Макгрегору, а в борцовской - даже превосходит

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минеев заявил, что Дональд Серроне в ударной технике не уступает экс-чемпиону Конору Макгрегору, поединок с которым он проведет в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе.

Он подчеркнул, что у Серроне есть все шансы на победу.

"Если Серроне не напьется пива и не отнесётся к поединку спустя рукава, то у него есть все шансы на победу. Тем более если американец в первых раундах еще и помотает Конора внизу, чтобы обезвредить. Может хватить и одного, первого раунда", - отметил он.

"Не хочу показаться предвзятым, но я сомневаюсь, что есть какая-то волшебная сила, которая поможет Макгрегору победить", - приводит rt.com слова Минеева.