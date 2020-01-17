При столкновении грузовика и легковушки в Подольске погибли люди

Сегодня вечером в ДТП в Подольском городском округе погибли люди, - сообщили в главке МВД по Московской области.

"В результате столкновения грузового и легкового автомобилей на трассе А-107 в Подольском городском округе погибли два человека", - рассказали в ведомстве, передает РИА Новости.

На месте аварии работают полицейские, которые выясняют обстоятельства происшествия, - добавили в подмосковном МВД.