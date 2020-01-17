В США перед смертной казнью помиловали заключенного

В США жителя штата Джорджия Джимми Медерса помиловали за несколько часов до смертной казни, сообщают СМИ со ссылкой на главу Совета по помилованию и условно-досрочному освобождению штата Терри Барнарда.

Медерс был приговорен к смертной казни в1989 году за убийство сотрудника круглосуточного магазина во время ограбления.

Решение о замене смертной казни на пожизненное заключение было принято на основании всех фактов, связанных с делом, в том числе решении присяжных, вынесенным в 1987 году. Тогда они выступили за пожизненное заключение для обвиняемого, однако законы штата не предусматривали такого вида наказания.

Медерс должен был стать 53-м заключенным, казненным в штате Джорджия путем смертельной инъекции, передает РИА Новости.