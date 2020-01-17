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На "Войковской" в московском метро с путей подняли нетрезвого мужчину

На &quot;Войковской&quot; в московском метро с путей подняли нетрезвого мужчину

Сотрудники Московского метрополитена сегодня вечером на станции "Войковская" Замоскворецкой линии поднимали с рельсов на путях упавшего туда мужчину, - сообщил представитель экстренных служб столицы.

"На станции "Войковская" произошло падение мужчины на рельсы, его извлекают", - цитирует собеседника РИА Новости.

Движение поездов на линии было временно приостановлено, а мужчина остался жив. По предварительным данным, он был нетрезв, - сообщили в экстренных службах столицы.

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