На "Войковской" в московском метро с путей подняли нетрезвого мужчину

Сотрудники Московского метрополитена сегодня вечером на станции "Войковская" Замоскворецкой линии поднимали с рельсов на путях упавшего туда мужчину, - сообщил представитель экстренных служб столицы.

"На станции "Войковская" произошло падение мужчины на рельсы, его извлекают", - цитирует собеседника РИА Новости.

Движение поездов на линии было временно приостановлено, а мужчина остался жив. По предварительным данным, он был нетрезв, - сообщили в экстренных службах столицы.