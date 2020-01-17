Отток капитала из России уменьшился в 2,4 раза

По итогам 2019 года чистый вывоз капитала из России частным сектором уменьшился до $26,7 млрд, сократившись по сравнению с 2018 годом в 2,4 раза (на 57,6%) . Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Банка России.

По итогам января - декабря 2018 года этот показатель равнялся $63 млрд.

В регуляторе отметили, что определяющее влияние оказало "уменьшение иностранных обязательств банков, в то время как вклад прочих секторов в чистое кредитование остального мира заметно сократился".

Международные резервы России увеличились в 2019 году до $554,359 млрд (рост на $66,5 млрд).