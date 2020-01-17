Огромный кинотеатр откроется в "Олимпийском"

К 2023 году в "Олимпийском" может появиться новый кинотеатр на 1 тыс мест, построить его планирует владелец сетей "Синема парк" и "Формула кино" Александр Мамут.

"Планируется, что кинотеатр станет лучшим в Европе по техническому обеспечению. Предполагается в нем проводить премьерные показы. Общая площадь превысит 20 тыс кв м", - рассказали в компании, пишет ИнтерМедиа.

Кинотеатр в "Олимпийском" будет конкурентом "Октября" - в этом кинотеатре сейчас представляют главные российские кинопремьеры. Зал "Октября" вмещает 1,5 тыс зрителей. В нем также проводится Московский международный кинофестиваль.