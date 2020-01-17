"Трезвая Россия" обеспокоилась крещенскими купаниями в непристойном виде

Организация "Трезвая Россия" направила патриарху Московскому и всея Руси Кириллу официальное письмо, в котором попросила поручить всем региональным представителям донести до участников крещенских купаний мысль о недопустимости совершения их в "непристойном виде".

"Многих из нас настораживает тот факт, что участие в данном процессе в ряде случаев имеет поверхностный характер", - цитирует письмо за подписью федерального координатора проекта "Трезвая Россия" Яна Иванова РИА Новости.

Негативную реакцию у авторов письма вызывают, в частности, фотографии и видео "обнаженных девушек, ныряющих в купель ради красивых публикаций в сети Instagram".

Иванов попросил главу РПЦ поручить его представителям в регионах рассказать всем заинтересованным о "недопустимости принятия участия в таких светлых праздниках в обнаженном и непристойном виде".