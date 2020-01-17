"Аэрофлот" будет летать в Тегеран при свете

Российская авиакомпания "Аэрофлот" перенесла рейсы в Тегеран на утро, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, отметив, что эта мера была введена в целях безопасности.

По данным издания РБК, МИД рекомендовал "Аэрофлоту" летать в столицу Ирана только в светлое время суток. Это произошло после того, как в Иране по ошибке сбили украинский Boeing, так как темнота увеличивает риск ошибки.

Позже из данных онлайн-табло на сайте перевозчика стало известно, что время вылета ближайших рейсов из Москвы в Тегеран перенесено с вечера на утро. Кроме того, изменилось и время вылета обратных рейсов.

По словам Нерадько, в светлое время суток существует больше и лучше возможностей идентификации воздушного судна. "Хотя это спорный вопрос. Это когда чистое небо, ясная погода и светит солнце. Если низкая облачность, таких возможностей меньше. Но, тем не менее, в светлое время суток мы считаем, что возможностей идентификации, определения больше и рисков меньше. Поэтому "Аэрофлот" и перенес свой слот на утренние часы", - цитирует главу ведомства РИА Новости.