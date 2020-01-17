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Путин обсудил с Меркель подготовку к берлинской конференции по Ливии

Путин обсудил с Меркель подготовку к берлинской конференции по Ливии

Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В рамках беседы стороны обсудили вопросы, различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая проводится в Берлине 19 января

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа",президент России Владимир Путин посетит Берлин для участия в международной конференции по Ливии.

19 января в Берлине состоится конференция по ливийскому урегулированию. На мероприятие приглашены представители России, США, Турции, Египта, Евросоюза, ООН и других стран, а также глава Правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж и Халифа Хафтар.

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Вестник Кавказа

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