Глава "Русских сезонов" сказал, чего ждет от фестиваля

Директор "Русских сезонов" Алексей Лебедев рассказал о программе фестиваля и своих ожиданиях.

"Русские сезоны" в Париже открылись спектаклей "Дядя Ваня", премьера чуть не сорвалась из-за массовых забастовок, которые сейчас проходят во Франции.

"Мы ни в коем случае не гонимся за скандалами. Я надеюсь, что результатом проведения "Русских сезонов" во Франции будет отсутствие скандалов", - отметил Лебедев, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что впервые "Русские сезоны" Сергея Дягилева были проведены именно во Франции. "Русские сезоны", которые проходили во времена Дягилева, показали всему миру богатство и разнообразие культуры России, повлияли на мировую культуру, и Российская Федерация приняла решение возродить этот проект", - добавил он.

Лебедев считает, что в обширной программе фестиваля каждый зритель найдет что-то для себя, запланирована масса разнообразных событий. "Я не хочу сказать, что мы везем только классические постановки. Мы не хотим выезжать только на симфонической музыке, на больших наших коллективах, хотя и они участвуют… Я думаю, что каждый зритель найдет для себя что-то интересное", - уверен Лебедев.

"Русские сезоны" проводятся ежегодно, в 2019 году фестиваль русской культуры проходил в Германии.