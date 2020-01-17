Кадыров подарит iPhone 11 жительнице Красноярска

В конкурсе, объявленном главой Чечни Рамзаном Кадыровым "на проверку знаний и зрения!", победила жительница Красноярска. Она и получила от чеченского лидера букет роз и приз конкурса iPhone 11.

По ее словам, новость о победе была очень неожиданной.

Ранее сообщалось, что Кадыров, говоря об итогах конкурса, выложил в Интернет видео с изображением дерева. "Кто первым ответит, что за фрукты растут на этом дереве и какой у них сорт получит в подарок iPhone 11!", - сообщал он.

Правильным ответом стали "яблоки сорта ранетки".