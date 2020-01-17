Путин примет участие в конференции по Ливии в Берлине

Президент России Владимир Путин 19 января посетит Берлин и примет участие в международной конференции по Ливии.

В ее рамках состоится обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН.

Ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе конференции, сообщили в пресс-службе Кремля.

Конференцию также посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, приглашение получили глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж, командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, представители США, Великобритании, Египта, ООН и ЕС.