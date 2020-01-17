Орешкин заменит Белоусова при Путине?
Врио главы Минэкономразвития Максим Орешкин может занять пост помощника президента России по экономике, если сейчас работающий в этой должности Андрей Белоусов войдет в состав правительства.
Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.
Кто в таком случае может возглавить Минэкономразвития, не уточняется, передает "Интерфакс".
Накануне о возможном назначении Белоусова первым вице-премьером заявили источники "Ведомостей".
Вестник Кавказа
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