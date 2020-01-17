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Орешкин заменит Белоусова при Путине?

Орешкин заменит Белоусова при Путине?

Врио главы Минэкономразвития Максим Орешкин может занять пост помощника президента России по экономике, если сейчас работающий в этой должности Андрей Белоусов войдет в состав правительства.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Кто в таком случае может возглавить Минэкономразвития, не уточняется, передает "Интерфакс".

Накануне о возможном назначении Белоусова первым вице-премьером заявили источники "Ведомостей".

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Вестник Кавказа

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