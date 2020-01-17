Сорокин поведал, чем подготовка к Евро-2020 отличается от ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года Алексей Сорокин рассказал, чем подготовка к Евро-2020 отличается от подготовки к чемпионату мира-2018.

"Отличия, конечно, есть. Несколько иной масштаб. Сейчас у нас только четыре матча, а на чемпионате мира мы организовывали весь турнир из 64 матчей. Но при этом данный факт нас никак не расслабляет. Как вы знаете, в спорте можно ошибиться и на последнем метре. Поэтому мы прилагаем максимальные усилия, чтобы все было на самом высоком уровне", - заявил Сорокин.

Также он отметил, что важным отличием Евро-2020 от ЧМ-2018 станет применение электронного билета. "Это потребует определенной перестройки системы доступа на стадион. Система идентификации болельщиков останется и, как и на чемпионате мира, будет хорошим подспорьем для въезда в страну, для обеспечения бесплатного проезда по городу в день матча для всех обладателей билетов", - приводит слова гендиректора оргкомитета корреспондент "Вестника Кавказа".

Напомним, чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории ЧЕ пройдет сразу в нескольких странах. В честь 60-летнего юбилея турнира матчи примут Санкт-Петербург, Баку, Лондон, Мюнхен, Рим, Амстердам, Копенгаген, Дублин, Глазго, Бильбао и Будапешт. В финальной стадии ЧЕ впервые в истории выступят 24 команды, 20 из которых будут определены в основной этап (по два победителя десяти отборочных групп), а еще четыре путевки будут разыграны весной в плей-офф. В нем примут участие 16 сборных в соответствии с их успехами в Лиге наций.