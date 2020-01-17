Хафтар написал письмо Путину

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), маршал Халифа Хафтар написал письмо президенту России Владимиру Путину. Его текст опубликован на сайте Кремля.

В письме Хафтар выразил главе государства благодарность и признательность за усилия России по установлению мира и стабильности в Ливии.

Маршал также заявил о "полной поддержке российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии", и подтвердил готовность принять приглашение Путина посетить РФ для продолжения запущенного диалога.

"Примите от нас глубокую признательность и уважение", - заключил глава ЛНА.