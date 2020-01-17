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Shell высказалась за "Северный поток-2"

Shell высказалась за &quot;Северный поток-2&quot;

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell выступила в поддержку проекта российского газопровода "Северный поток-2".

Председатель концерна в РФ Седерик Кремерс подчеркнул, что данный проект имеет большую важность для европейской энергобезопасности.

"Мы считаем, что трубопроводный транспорт имеет преимущества, поэтому мы поддерживаем проект", - приводит его слова ТАСС.

Кремерс признал, что санкции, введенные Вашингтоном, оказывают влияние на реализацию проекта и служат причиной того, что его завершение действительно может быть перенесено.

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