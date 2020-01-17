Опера "Мазепа" впервые вышла в цифровом формате

Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила архивную записать оперы Чайковского "Мазепа", которую исполнил коллектив Большого театра СССР.

Эта опера впервые выходит на CD и в цифровом формате, сообщили в пресс-службе "Мелодии". Фирма располагает несколькими записями "Мазепы", "каждая из которых отмечена участием выдающихся музыкантов".

"В ней участвуют Владимир Валайтис, Ирина Архипова, Тамара Милашкина, Евгений Нестеренко, Владислав Пьявко и другие знаменитые солисты Большого театра под руководством дирижера Фуата Мансурова, который около 40 лет дирижировал в Большом театре русским и зарубежным оперным репертуаром", - добавили в пресс-службе, пишет ТАСС.

Эта запись оперы выходила на виниле в 1980-е годы. Теперь ценители смогут послушать ее в цифровом качестве.

Чайковский работал над оперой "Мазепа" более двух лет, однако современники не оценили произведение. "Лишь в ХХ столетии раскрылось неповторимое своеобразие этого сочинения - благодатного и при этом чрезвычайно сложного для воплощения на сцене", - признали в пресс-службе "Мелодии".