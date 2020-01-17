Валерий Гергиев может принять участие в открытии Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев может принять участие в открытии российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

"Нас ожидает большой концерт, который и откроет российскую часть турнира 13 июня. Уже беседовали по этому поводу с маэстро Валерием Гергиевым", - передает его слова корреспондент "Вестника Кавказа".

"У нас уже есть достаточно четкие планы с Эрмитажем об организации интерактивной выставки и многое другое. Будут активно вовлечены все музеи Санкт-Петербурга. В этом нам очень помогает Министерство культуры Российской Федерации. Мы уверены, что мы сможем предложить программу, выходящую далеко за пределы футбола", - подчеркнул гендиректор оргкомитета.

Напомним, чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории ЧЕ пройдет сразу в нескольких странах. В честь 60-летнего юбилея турнира матчи примут Санкт-Петербург, Баку, Лондон, Мюнхен, Рим, Амстердам, Копенгаген, Дублин, Глазго, Бильбао и Будапешт. В финальной стадии ЧЕ впервые в истории выступят 24 команды, 20 из которых будут определены в основной этап (по два победителя десяти отборочных групп), а еще четыре путевки будут разыграны весной в плей-офф. В нем примут участие 16 сборных в соответствии с их успехами в Лиге наций.