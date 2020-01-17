Слезы отца

Они не плачут. Никогда не плачут. Они не плакали, когда их родные погибали на поле боя, умирали в незатейливых саклях с плоской крышей или в небоскребах из стекла и бетона. Законы гор требуют от мужчины при любых обстоятельствах оставаться мужчиной. На протяжении всей истории им приходилось защищать о врагов землю, которой всегда нахватало, а потому в этих горных ущельях каждого мальчика растили как будущего воина, а девочку - как мать воина.

"После двух лет службы в Советской армии, когда служили от звонка до звонка, без отпусков и увольнительных, я вернулся домой и столкнулся на пороге с отцом. Он даже не посмотрел не меня, не ответил на приветствие, а быстро повернулся и заспешил по своим делам…"

Они никогда прилюдно не проявляют эмоции, не берут детей на руки, не целуют и не обнимают, и уж тем более не балуют, не потакают капризам. По их законам, отец не может открыто выражать любовь, ведь эмоции — порождение слабости.

Послабление одно: сын может не подавлять эмоции, когда умирает мать.

"…ты не можешь плакать, что бы ни происходило. Пусть уходят любимые женщины, пусть нищета разоряет твой дом, пусть на твоих руках истекают кровью товарищи, ты не можешь плакать, если ты мужчина. Только один раз, всего один раз в жизни ты можешь плакать: когда умирает мать"

Кавказцы считают, что эмоции разрушают традиции, а если разрушить традиции, тогда и народ перестанет существовать.

"- Мужик плачет лишь однажды. Но его слезы горьки, словно тысяча ножей одновременно вонзается в грудь и эту боль невозможно стерпеть…

- Я все понял папа, - ответил сынишка и уткнулся мне в грудь. Мы еще долго сидели и молчали. Да и зачем было что-то еще говорить? Мужик плачет лишь однажды".

Говорят, слезы отцов на Кавказе можно увидеть столь же редко, как слезы самих гор. Но бывает моменты, когда отец не может потушить вулкан, бушующий в душе, огненное жерло, образовавшееся за годы разлуки. На Кавказе мало народов, не испытавших разлуку с родиной, с близкими. Все это оставило неизгладимый след в душе их душах и уже генетически передается из поколения в поколение.

На этом видео – встреча отца и сына поле долгой разлуки

При написании статьи использованы рассказы Германа Садулаева и Михаила Ботва