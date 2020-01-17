Новый терминал открылся в аэропорту Шереметьево

Международный терминал C начал работу в аэропорту Шереметьево.

В Instagram Шереметьево сообщается, что пока открыта первая очередь терминала (С-1). Новый терминал оформлен в стиле конструктивизма, как и терминал B (внутренние линии). Полностью новый терминал будет открыт после 2026 года, тогда же планируется отремонтироваться терминал F, пишет "Афиша Daily".

Терминал C может обслуживать 20 млн пассажиров ежегодно, весь аэропорт Шереметьево, который является крупнейшим в России, благодаря новому терминалу, будет пропускать около 80 млн человек в год. В 2019 году Шереметьево пропустил 50 млн пассажиров.

Строительство C-1 обошлось в 32 млрд рублей, площадь терминала - 127 тыс кв м. Дизайн разработан сербским архитектурным бюро RMJM.