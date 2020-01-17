Когда рекордное тепло уйдет из Москвы?

Главный специалист Метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова рассказала, когда аномальное тепло покинет Москву.

По ее словам, сегодня установлен рекорд температуры: к 13:00 воздух в российской столице прогрелся до плюс 4,3 градуса. Прежний рекорд - плюс 4,2 градуса - был поставлен в 1925 году.

"Что касается последующих дней, то в субботу и воскресенье температура не достигнет рекордных значений <...> Поэтому период очень теплой погоды продлится до 18 числа включительно", - цитирует Позднякову РИА Новости.

Синоптик добавила, что для 18 января рекорд в Москве составляет более пяти градусов выше ноля, но в этом году столь высокой температуры не ожидается. С 19 января в столице постепенно начнет холодать, погода будет морозной, выпадет снег.