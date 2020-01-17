Россияне отреагировали на социальную реформу Путина

Помощь семьям с детьми, расширение материнского капитала и другие предложения по вопросам демографии, высказанные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, вызвали положительный отклик россиян. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

"На первом месте среди понравившихся (предложений) - демография. В общей сложности, 44% опрошенных назвали понравившимися те или иные идеи из демографического блока послания", - озвучил данные исследования гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Тут и помощь матерям, семьям с детьми, материнский капитал, его расширение, индексация, выплаты на детей до 7 лет, снижение ипотечных ставок, погашение ипотеки. Это самый резонансный пункт послания и самый позитивно окрашенный", - цитирует Федорова РИА Новости.

Второе место граждане России отдали инициативам, связанным с изменением в системе образования – инициативы, связанные с образованием: бесплатное питание в школах, доплаты за классное руководство, увеличение бюджетных мест в учебных учреждениях. "В общей сложности, 15% опрошенных сказали, что им эти идеи понравились", - обратил внимание глава ВЦИОМ.

На третьей строчке (10%) – поправки в Конституцию.

Затем идут инициативы, связанные с повышением материального благополучия граждан (борьба с бедностью, индексация пенсий и закрепление этой индексации в Конституции), за них высказались 9% опрошенных. Инициативы в сфере здравоохранения отметили 6% респондентов.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен накануне, 16 января среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Вероятность статистической погрешности не превышает 2,5%.