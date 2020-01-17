Сорокин: подготовка к Евро-2020 входит в финальную стадию

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года Алексей Сорокин заявил, что Санкт-Петербург входит в финальную стадию подготовки к Евро.

"Турнир беспрецедентный, проходит в 12 городах. Надеемся, что Санкт-Петербург будет жемчужиной этого состязания. Мы любим нашу северную столицу, понимаем, сколько всего она может предложить гостям. На сегодняшний день у нас конфигурация полностью определена. Мы понимаем, кто когда и кто к нам приедет, какие команды, какие болельщики. Соответственно, будем строить нашу работу, исходя из этого", – приводит его слова корреспондент "Вестника Кавказа".

Сорокин также отметил, что стадион в Санкт-Петербурге находится в полной готовности. "Арена имеет огромный опыт, принимала и продолжает принимать матчи самого высокого разряда", - сказал он, добавив, что в УЕФА не беспокоятся по по поводу подготовки Санкт-Петербурга к турниру.

Помимо этого, глава оргкомитета поведал, что ценовой диапазон на билеты на Евро-2020 примерно совпадает с чемпионатом мира. "Билеты на групповые матчи третьей категории стоят 50 евро. Вторая категория – 125. Первая категория – 185. Билеты на четвертьфинал несколько дороже. И самое дорогое – это финал. Но здесь мы не видим больших отклонений от цен, которые были на чемпионате мира. Какие-то категории дороже, какие-то дешевле, но в целом диапазон соблюдается", – заключил Сорокин.

Напомним, чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории ЧЕ пройдет сразу в нескольких странах. В честь 60-летнего юбилея турнира матчи примут Санкт-Петербург, Баку, Лондон, Мюнхен, Рим, Амстердам, Копенгаген, Дублин, Глазго, Бильбао и Будапешт. В финальной стадии ЧЕ впервые в истории выступят 24 команды, 20 из которых будут определены в основной этап (по два победителя десяти отборочных групп), а еще четыре путевки будут разыграны весной в плей-офф. В нем примут участие 16 сборных в соответствии с их успехами в Лиге наций.