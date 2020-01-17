Иван Ургант может лишиться российского гражданства из-за шутки?

Шутка в рождественском шоу "Вечерний Ургант", ведущим которого является Иван Ургант, оскорбила чувства верующих. Об этом говорится в петиции активистов православного движения "Сорок сороков". Петиция, в которой православные требуют лишить ведущего гражданства РФ набрала уже более 14 тыс подписей.

Гостями рождественского выпуска были актер Жерар Депардье и музыкант "Джизус". также в шоу был показан коллаж, на котором Николас Кейдж, отмечающий день рождения 7 января, был изображен в образе новорожденного, вокруг которого склонились режиссеры Никита Михалков, Квентин Тарантино и Стивен Спилберг, пишет "Афиша Daily".

Авторы петицию считают, что гости шоу "поддерживали и развивали кощунственные шутки". Активисты требуют удалить выпуск, снять "Вечерний Ургант" с эфира, извниться перед верующими и лишить ведущего гражданства России - Ургант имеет российское и израильское гражданство.

"Опыт других стран, особенно западных, красноречиво демонстрирует, какие плоды приносит богохульство, и как оно способно разрушать основу нашего общества", -говорится в петиции.