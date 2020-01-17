Дмитрий Савельев: Баку заслуживает звание Города трудовой славы

Руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев призвал присвоить Баку звание Города трудовой славы. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

В связи с 75-й годовщиной Великой Победы, которая будет отмечаться в 2020 году, в Государственной Думе обсуждался законопроект, устанавливающий правовые основания для присвоения звания "Город трудовой доблести" городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.

В связи с этим Дмитрий Савельев напомнил, что звание Город-герой сегодня носят не только российские города, но и те, которые после распада СССР оказались на территории других государств, в частности Одесса, Киев и Брестская крепость.

"Сейчас, когда мы обсуждаем высокий статус города трудовой доблести, этот прецедент обязательно нужно учесть: этого звания достойны и города на постсоветском пространстве. Например, уже не раз поднимался вопрос о присуждении звания города-героя Баку. Во время Великой Отечественной войны жители Баку круглосуточно работали, поставляя топливо для советских танков и самолетов. В Азербайджане в годы войны висели плакаты "Наш Сталинград - у каждой скважины" - и это так и было, отсюда шло 80% всего нужного советской армии топлива", - подчеркнул парламентарий.

"Россия, во-первых, является правопреемницей СССР, а во-вторых, наше государство всегда однозначно следовало политическому курсу, направленному на сохранение исторической памяти нашего народа. В рамках этого будет логично подчеркнуть, что победа в Великой Отечественной войне была достигнута благодаря колоссальным усилиям всего некогда единого советского народа", - заявил руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан.

"Сегодня мы живем в разных странах, но мы можем отдать дань уважения погибшим на фронте и тем, кто работал на нужды фронта, причем работал, еще раз хочу повторить, день и ночь. Поэтому хотелось бы учесть в данном законопроекте возможность присвоения Баку этого высокого звания", - обратил внимание Дмитрий Савельев.