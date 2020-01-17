Медведев о смене кабмина: это естественно в период перемен

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ушедшее в отставку правительство спокойно работать до формирования нового кабинета. Он подчеркнул, что смена правительства - нормальная ситуация в период перемен.

Вместе с новым премьером Михаилом Мишустиным Медведев встретился сегодня в Доме правительства с ушедшим в отставку кабмином.

Экс-премьер надеется, что до того, как будет сформировано новое правительство, все будет происходить "надлежащим образом". "Так и должно быть в таких ситуациях", - указал Медведев, добавив, что для любой страны они естественны и не являются "чем-то особенным". "Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране", - цитирует его РИА Новости.

"Будь то конституционные перемены или какие-то иные", - заключил экс-глава правительства.