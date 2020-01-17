Главная » Новости

Лавров: крушение Boeing в Иране – сигнал к деэскалации

Лавров: крушение Boeing в Иране – сигнал к деэскалации

Трагедия с самолетом украинских авиалиний над Ираном – это сигнал к началу деэскалации напряженности в отношениях США и Ирана. Об этом заявил и.о. МИД России Сергей Лавров.

"Обострение отношений между Ираном и США не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе, хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать", - сказал он в ходе пресс-конференции об итогах деятельности российских дипломатов за 2019 год, передает корреспондент "Вестника Кавказа".

1295 просмотров




Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!