Лавров: крушение Boeing в Иране – сигнал к деэскалации

Трагедия с самолетом украинских авиалиний над Ираном – это сигнал к началу деэскалации напряженности в отношениях США и Ирана. Об этом заявил и.о. МИД России Сергей Лавров.

"Обострение отношений между Ираном и США не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе, хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать", - сказал он в ходе пресс-конференции об итогах деятельности российских дипломатов за 2019 год, передает корреспондент "Вестника Кавказа".