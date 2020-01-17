Испанский миллионер получил 1,5 года за контрабанду картины Пикассо

Суд признал миллионера Хайме Ботин виновным в контрабанде культурных ценностей. Ботин незаконно вывез из Испании принадлежащую ему картину Пабло Пикассо "Голова молодой женщины". Он получил 18 месяцев тюрьмы и штраф в €52,4 млн.

В 2012 году миллионер хотел продать картину через аукцион. Аукционный дом Christie’s Iberica запросил у Министерства культуры Испании разрешение на продажу шедевра за рубеж, но разрешение не было дано. Тогда Ботин на своей яхте вывез картину на Корсику, чтобы оттуда доставить в Женеву. Контрабанду нашли французские таможенники. Сейчас картина Пикассо временно хранится в Музее королевы Софии в Мадриде.

"Голова молодой женщины" имеет большую художественную ценность и оценивается в €26 млн.