Дима Билан перенес третью операцию за год

Певец Дима Билан написал в Instagram, что восстанавливается после второй операции на ноге и посетовал, что прошлый год стал для него испытанием из-за проблем со здоровьем.

"В прошлом году у меня было 2 операции (и была это не только нога)!!! А из-за сломанной ноги как же я намучился работать с палочками да тросточками", - поделился Билан, пишет ИнтерМедиа.

Певец признался, что новогодние праздники прошли в подготовке к третьей операции, однако он надеется, что это был его "последний заход в хирургию".

"В конце января я буду уже бегать, так что туры, концерты все в силе", - добавил он.