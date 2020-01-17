Россияне оценили свой уровень счастья

Около трети россиян (30%) оценили свой уровень счастья как высокий.

Данные исследования, проведенного ФОМ, говорят о том, что 30% россиян оценили уровень своего счастья как высокий, 26% назвали его средним, 25% - выше среднего, 8% - ниже среднего, и 6% считают свой уровень счастья низким, 6% респондентов затруднились ответить.

Кроме того, 31% граждан в целом скорее удовлетворены своей жизнью, 29% - в чем-то удовлетворены, в чем-то нет, 14% - полностью удовлетворены, 13% - скорее не удовлетворены, 8% - совершенно не удовлетворены. Около 5% опрошенных затруднились ответить, приводит данные опроса РИА Новости.

Опрос "ФОМнибус" был проведен 11-12 января 2020 года среди 1,5 тыс респондентов старше 18 лет в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ, статистическая погрешность не превышает 3,6%.