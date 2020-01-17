Президент UFC назвал главное условие для реванша Нурмагомедова и Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что повторный бой между действующий чемпионом UFC в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конорм Макрегором состоится только в том случае, если Макгрегор победит американца Дональда Серроне.

"Он жаждет реванша с Хабибом, я думаю, это не большой секрет. Если он выиграет в эти выходные, то получит шанс на титульный бой. Это будет новый рекорд по продажам платных трансляций - это величайшее шоу в истории UFC", - цитирует MMA Fighting президента UFC.

Напомним, бой между Макгрегором и Серроне состоится в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246. Этот поединок станет для ирландца первым выходом в октагон после поражения от Нурмагомедова осенью 2018 года.