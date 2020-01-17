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Премия "Грэмми" осталась без президента за десять дней до церемонии награждения

Премия &quot;Грэмми&quot; осталась без президента за десять дней до церемонии награждения

Первую женщину-президента музыкальной премии "Грэмми" неожиданно уволили за 10 дней до вручения премии.

Исполнительный директор Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебора Дуган отстранена из-за обвинений в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет РИА Новости.

Начато внутренне расследование. Временным исполняющим обязанности президента назначен председатель попечительского совета Харви Мэйсон-младший.

Дуган была главой "Грэмми" всего полгода. Ее предшественник Нил Портнов покинул пост из-за скандала - он призвал женщин "трудиться", если они хотят чего-то добиться.

В декабре Дуган обещала большие перемены в академии, при этом, по словам источника, "радикальные меры руководителя многие воспринимали в штыки, поскольку Академия всегда была очень консервативным учреждением и сопротивлялась переменам".

Церемония вручения "Грэмми" состоится 27 января 2020 года.

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Вестник Кавказа

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