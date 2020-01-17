Житель Дагестана шантажом требовал у приятеля купить ему машину

В Дагестане задержан 34-летний местный житель, который шантажировал своего 31-летнего знакомого из Каспийска. Об этом сообщили в МВД по республике.

Злоумышленник обещал разослать друзьям и родственникам видеоролик с компрометирующим знакомого содержанием (о якобы долге перед преступником). Также он выступал с угрозами физической расправы, а в обмен требовал денег. За год потерпевший отдал вымогателю 300 тыс рублей. После того, как тот попросил купить ему автомобиль LADA Priora, потерпевший обратился в полицию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.163 УК РФ "Вымогательство", передает "Регион Online".