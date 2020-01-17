Экс-глава СНБ найден мертвым в Ереване

Тело экс-директора Службы нацбезопасности Армении Георгия Кутояна обнаружили в Ереване. Такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета РА.

Труп с огнестрельными ранениями лежал в доме на улице Паруйра Севака, пишет Sputnik Армения.

На месте событий работают замглавы СК Артур Меликян и замначальника управления СК по особо важным делам.

Напомним, Георгий Кутоян руководил СНБ с февраля 2016 по май 2018 года. Его место занял Артур Ванецян после "бархатной революции".