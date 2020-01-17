Дочь Пугачевой назвала Николаева Моцартом

Российская певица, дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте поздравила Игоря Николаева с 60-летием. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.

"С Днем Рождения, с юбилеем, наш Моцарт!" - обратилась Орбакайте.

Она подчеркнула, что дружба с Игорем Николаевым, а также сотрудничество с ним и праздники, проведенные вместе, бесценны.

Орбакайте отметила, что "заряд таланта и юмора", которым обладает певец, большая редкость, и пожелала ему счастья.

Напомним, как сообщал ранее сегодня "Вестник Кавказа", с юбилеем Игоря Николаева поздравил президент России Владимир Путин.