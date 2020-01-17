"Северный поток-2" будет достроен – МИД России

Трубопровод "Северный поток-2" будет достроен, выгоды от реализации этого проекта для трезвомыслящих европейцев очевидны, говорится в заявлении МИД РФ.

В то же время в ведомстве отметили, что противники реализации проекта есть как среди стран-членов, так и в евроинститутах. "Хорошо известно, как принимались в Евросоюзе поправки в т.н. "газовую директиву", направленные, как бы нас ни старались убедить в обратном, исключительно против СП-2", - говорится в ответе МИД РФ на вопросы СМИ, полученные к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

В российском дипведомстве отметили, что включение известных санкционных положений в американский закон о расходах на оборону в 2020 года – открытое вмешательство в дела Европы. Цель рестрикций очевидна – это "проталкивание дорогого американского СПГ на рынок Европы".

"Несмотря на продолжающееся давление, "Северный поток – 2" будет достроен", - выразили уверенность в МИД РФ.