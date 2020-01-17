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Пашинян поразил снежком журналистов (ВИДЕО)

Пашинян поразил снежком журналистов (ВИДЕО)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян бросил снежок в журналистов. Видеозапись инцидента опубликовало 24 TV.

Сегодня в Ереване практически впервые за зиму выпал (и не растаял) снег.

Премьер прибыл к офису возглавляемой им партии "Гражданский договор", где должна была пройти встреча с членами парламентской фракции "Мой шаг". Выйдя из автомобиля, он на ходу, прежде чем зайти в здание, слепил снежок и бросил его в журналистов.

Отвечая на вопрос представителей прессы, о чем пойдет речь на встрече, Пашинян сказал: "Как всегда".

Ранее в пресс-службе правительства заявили, что на мероприятии будут рассматриваться текущие вопросы.

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Вестник Кавказа

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