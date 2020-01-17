Большой театр не поедет в Оман из-за смерти султана

Гастроли ГАБТа в Омане отменены, так как в стране объявлен траур в связи с кончиной султана Кабуса бен Саида Аль Саида.

"Гастроли отменены в связи с трауром в стране и будут перенесены. В феврале приедет в Москву руководство театра Омана, и будет принято решение о сроках выступления Большого театра", - рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин, пишет РИА Новости.

Большой театр должен был показать в Омане балет "Онегин", гастроли были запланированы на 23-25 января.

В Омане отменены все развлекательные мероприятия, на 40 дней приспущены государственные флаги.

Султан Омана умер после продолжительной болезни, ему было 79 лет.