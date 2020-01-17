Гахария оценил результаты опроса NDI

Премьер-министр Георгий Гахария прокомментировал результаты исследования общественного мнения в республике, проведенного Национальным демократическим институтом США (NDI).

Подобные исследования, "вместо того, чтобы стать поводом для определенных заключений и анализа, просто стали частью политического процесса", посетовал он.

"Окончательный приговор все равно вынесет избиратель", - цитирует премьера Спутник - Грузия.

Итоги очередного опроса NDI были обнародованы накануне. Большая часть респондентов (64%) сообщила о недовольстве работой правительства, только менее трети нравится деятельность кабмина.