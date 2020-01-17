Проблемы изменения климата вдохновили HBO на новый сериал

Документальный сериал "Необитаемая Земля" находится в разработке стрим-сервиса HBO Max.

Сериал будет создавать режиссер, актер и сценарист Адам МакКей. Каждый эпизод сериала будет посвящен одной из множества проблем изменения климата и глобального потепления. "Необитаемая Земля" расскажет о влиянии человека на климат, о таянии ледников, вымирающих видах и много другом. Сколько эпизодов будет в документальном сериале, не сообщается.

Проблемы экологии стали у всех на слуху в 2019 году благодаря Грете Тунберг, шведской школьнице, которая выступила в ООН. Общество неоднозначно отнеслось к юной эко-активистке, однако экология стала одной из популярных тем.

МакКей - режиссер фильмов "Власть", "Игра на понижение", сериала "Наследники", автор сценария фильма "Человек-муравей". В 2016 году он получил "Оскар" за сценарий "Игры на понижение".