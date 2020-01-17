Россия и Беларусь намерены продолжить переговоры по нефти

Москва и Минск продолжат переговоры по нефти, рассказал осведомленный источник по итогам прошедшей накануне в Москве встречи и.о. вице-премьера РФ Дмитрия Козака и его белорусского коллеги Игоря Ляшенко.

Сейчас главной проблемой между сторонами в нефтяной сфере является отсутствие с 1 января контрактов на поставку российской нефти на НПЗ Беларуси, один из которых, а именно Мозырский, частично принадлежит российским "Роснефти" и "Газпром нефти".

По данным источников на нефтяном рынке, стороны не смогли урегулировать разногласия относительно цены на сырье, пишет "Интерфакс-Запад".

В частности, белорусская сторона требовала отмены премии к цене беспошлинных поставок "черного золота" в связи с удорожанием сырья в результате реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере. Российские компании предлагали оставить в силе условия прошлого года, поскольку, по данным "Белнефтехима", сейчас цена российской нефти для Беларуси и так составляет 83% от мировой.

На время проблему решило заключение контракта компаниями Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой" - на 133 тыс т для Новополоцкого НПЗ, в ближайшее время немного сырья поступит и на Мозырский завод. Но дальнейшие поставки все еще под вопросом.

Что касается транзита нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" через Беларусь, то на него ограничений нет.