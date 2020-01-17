Выросло число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее

Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 "Дон" под городом Адыгейском увеличилось до 12, информирует министерство здравоохранения республики.

"12 пострадавших, из них семь женщин. Двое погибли", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что среди пострадавших две несовершеннолетние девочки.

Согласно последним данным, участниками аварии стали 25 автомобилей.

Предварительная причина аварии – туман и гололед, передает ТАСС.

На месте ДТП введен режим чрезвычайной ситуации, развернут оперативный штаб, в район происшествия направлена оперативная группа, организована работа психологов.