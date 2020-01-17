Выросло число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее
Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 "Дон" под городом Адыгейском увеличилось до 12, информирует министерство здравоохранения республики.
"12 пострадавших, из них семь женщин. Двое погибли", - сказали в ведомстве.
Отмечается, что среди пострадавших две несовершеннолетние девочки.
Согласно последним данным, участниками аварии стали 25 автомобилей.
Предварительная причина аварии – туман и гололед, передает ТАСС.
На месте ДТП введен режим чрезвычайной ситуации, развернут оперативный штаб, в район происшествия направлена оперативная группа, организована работа психологов.
Вестник Кавказа
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