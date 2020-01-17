Фигуристки Тутберидзе будут самыми юными участницами чемпионата Европы в Граце

Две ученицы Этери Тутберидзе, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратная чемпионка России Анна Щербакова, оказались самыми юными участницами чемпионата Европы в женском одиночном фигурном катании.

На момент выступления Александре Трусовой исполнится 15 лет и 7 месяцев, Анне Щербаковой - 15 лет и 10 месяцев, уточняет "Спорт-Экспресс".

Кроме россиянок, в австрийский Грац приедет еще лишь одна 15-летняя фигуристка, это спортсменка из Израиля Нелли Иоффе, которой 29 января, после окончания турнира, исполнится 16 лет.

Еще одна представительница России на чемпионате Европы, также ученица Тутберидзе Алена Косторная, выйдет на лед в возрасте 16 лет и 5 месяцев.