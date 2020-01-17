В Татарстане пройдет первая лаборатория кукольных театров

В Татарском государственном театре кукол "Экият" 26-31 января будет проходить первая кукольная театральная лаборатория "Экият-LAB".

В рамках лаборатории будет создан три эскиза спектаклей по произведениям Владимира Маяковского, Аркадия Гайдара и Мусы Джалиля, пишет журнал Театр.

Главный режиссер "Экията" Ильгиз Зайиниев сообщил, что руководить лабораторией будут Олег Лоевский, Руслан Кудашов и Нияз Игламов.

"26 января к нам приедут трое студентов режиссерского курса Руслана Кудашова и трое художников", - добавил он, пояснив, что они вместе с артистами театра подготовят "эскизы спектаклей, которые будут представлены 31 января".

Театр "Экият" - один из старейших и ведущих театров кукол России, он был основан в 1934 году. Зайниев был назначен главным режиссером театра летом 2019 года.