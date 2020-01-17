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Кадыров поздравил чеченских налоговиков (ВИДЕО)

Кадыров поздравил чеченских налоговиков (ВИДЕО)

Сегодня исполняется 20 лет с момента воссоздания территориальных налоговых органов Чечни. О памятной дате глава республики Рамзан Кадыров написал на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, налоговики начали работу по решению первого президента Чечни, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, причем в самое трудное время, когда еще не завершились военные действия, в самом разгаре находилась борьба с террористами и бандитами.

Кадыров подчеркнул, что делать все приходилось буквально с нуля, отсутствовала материально-техническая база, был дефицит специалистов.

"За 20 лет Управление ФНС РФ по Чеченской Республике добилось больших успехов, признано одним из лучших в России. Благодаря эффективной деятельности и профессионализму его сотрудников удалось обеспечить собираемость платежей и стабильный рост поступлений в консолидированный бюджет республики, сократить задолженность по налогам", - поведал глава Чечни, отметив заслуги в успехах начальника УФНС по ЧР Муслима Осмаева.

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Вестник Кавказа

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