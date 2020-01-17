Захарова высказалась об отставке украинского премьера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поданное сегодня премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Соответствующее сообщение она написала на своей странице в Facebook.

"Вот теперь я понимаю, что означает выражение "братский народ" ;-) вместе во всем", - пошутила дипломат.

Напомним, 15 января ушло в отставку в полном составе правительство России, включая и премьер-министра Дмитрия Медведева.