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Захарова высказалась об отставке украинского премьера

Захарова высказалась об отставке украинского премьера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поданное сегодня премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Соответствующее сообщение она написала на своей странице в Facebook.

"Вот теперь я понимаю, что означает выражение "братский народ" ;-) вместе во всем", - пошутила дипломат.

Напомним, 15 января ушло в отставку в полном составе правительство России, включая и премьер-министра Дмитрия Медведева.

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Вестник Кавказа

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