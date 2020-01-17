В Грузии власти и оппозиция вновь попытаются договориться о модели выборов

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе сообщил, что очередной раунд переговоров с оппозицией состоится предположительно в конце января.

Он выразил надежду, что диалог окажется "более конструктивным", участники встречи смогут "прийти к определенному соглашению", пишет Спутник – Грузия.

В таком случае Грузия "уже в нормальном режиме начнет готовиться к парламентским выборам 2020 года", заключил Талаквадзе.

Переговоры между "Грузинской мечтой" и оппозицией проходят по инициативе дипломатического корпуса, который пытается помочь им достичь компромисса в вопросе модели проведения парламентских выборов 2020 года. Три предыдущих раунда никаких результатов не дали.