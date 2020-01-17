Школьник случайно порезался, ранив товарища в Нур-Султане

Поножовщина произошла между подростками в Нур-Султане прямо около школы в Нур-Султане накануне. Об этом рассказали в столичном департаменте полиции.

"Произошла драка, в ходе которой один из подростков достал складной нож и нанес ранение однокласснику, а также по неосторожности порезал себе руку",- цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Свидетель ЧП вызвал полицию, затем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Идет досудебное расследование.