Максим Леонидов отметит день рождения на сцене в Москве

Максим Леонидов в свой день рождения поднимется на сцену театра "Квартет И". Он и его группа Hippoband станут специальными гостями спектакля "Письма и песни мужчин среднего возраста...".

"У наших зрителей в Санкт-Петербурге уже была возможность увидеть этот спектакль в таком составе", - сказано в Facebook театра. Теперь москвичи тоже смогут увидеть Леонидова и Hippoband в комедии "Квартета И", пишет ИнтерМедиа.

"По общим ощущениям, все сложилось наилучшим образом: Максим с музыкантами отлично сыграли, новые песни украсили спектакль, мы завелись, как бывает каждый раз, когда происходит что-то новое и интересное", - добавили в театре.